Tubinale paistab briti dramaturgi Jez Butterworthi looming südamelähedane olevat – "Jõgi" on juba kolmas selle autori töö, mille ta lavale toob. Eelmised on "Ööhaigur" ja "Äärelinna bluus", mis said tehtud Ugalas ja rohkem neid Eestis lavastatud polegi. Ka Endlas on Tubin varem lavastanud.

"Kuna ma olen Pärnus ühe lavastuse teinud 2016. aastal, osaliselt isegi samade näitlejatega, Märt Avandi ja Carita Vaikjärvega, lavastuse nimega "Kopsud", siis suurima heameelega tulin ma uuesti. Kõige tugevam seos on see, et mõlemad on tegelikult ikkagi armastuslood, kuigi siin on sellist suhete tulevärki vähem. Pigem on see lugu meditatsioon armastuse teemal või ta uurib rohkem armastust kui asja iseeneses. Ehk siis esitab küsimuse, et kui me kedagi armastame, siis keda või mida me tegelikult armastame," rääkis Tubin "Aktuaalsele kaamerale".

Näitleja Märt Avandi tõdes, et ta täpselt ei teagi, kes tema mängitav tegelane õieti on.

"Selle tüki kontekstis see ei ole üldsegi halb, et ei tea. Tal on saladusi rohkem kui tavalisel inimesel. See on tõesti väga hästi kirjutatud näitemäng. Mul on väga suured ootused ja lootused selle tükiga. Mulle väga meeldib seda mängida, juba praegu, enne esietendust on läbimängud väga põnevad. Seda uurimist ja nuhkimist selle mehe järele on veel tublisti, mul on teha veel kõvasti, aga see on põnev ja seda ei juhtugi nii tihti," selgitas Avandi.

Veel mängivad "Jões" Jane Napp, Carita Vaikjärv ja Sänni Noormets, kunstnik on Kaspar Jancis, valguskunstnik on Margus Vaigur.