Varases nooruses muusikalisi õpinguid alustanud Pärdi esimesed rahvusvahelised magusad viljad sundisid teda okupatsiooniaastail keerukate olude tõttu lahkuma kodumaalt ning jätkama edukat loometeed võõrsil, et kogu Jumalast antud talent võiks vabalt väljenduda ja valgust levitada.

Aastaid tagasi nägin Arvo Pärti Tallinna vanalinna tänaval, kus me kumbki oma kaaslasega vesteldes sattusime lähestikku seisma. Arusaadavalt eksis mu uudishimulik pilk neil minuteil korduvalt habetunud härrasmehele, kes kandis pikka nahkmantlit ja soliidset kaabut, mis hiljuti teleekraaniltki vastu vaadanud. Tallinna kitsal uulitsal veendusin kui lihtsa ja vahetu, sõbraliku hoiakuga oli see aukartust äratava rahvusvahelise tunnustusega kultuuritegelane, keda tunnevad maailmalinnade suurimad tänavad ning avaraimad kontsertsaalid ja keda nõuavad lavale tagasi tormilised aplausid.

Tol põgusal läheduse hetkel ei olnud ma tema loomingusse veel süvitsi sukeldunud, kuid tänaseks on see mind kõnetanud lähedalt. Liigutavad sümfooniad ja koorilaulud on meditatiivselt avardanud teadvust ja toitnud inspiratrsiooni kirjatöödes, millest kumavad läbi needsamad universaalsed Pärdi loomingu emotsioonid, millega ta täidab tühjust.

Arvo Pärdi loomingu ja vaimse pärandi säilitamisega tegeleb Arvo Pärdi Keskus Laulasmaal. Üks tore asutus pisikeses paigas, mis annab omal moel aimu, kuidas inimene suudab täita meloodiliste imedega kõiksuse.

Tänuväärselt õnnestub aasta lõpuni kuulata teemakohaseid kontsertülekandeid ja dokumentaalsarja Klassikaraadiost. Kuulajal on mahuka sarja raames kaasa elada Pärdi loomingulisele arengule, saada osa tema enda mõtetest ning teiste muusikategelaste kommentaaridest ja meenutustest. Meeldiv kava suure mehe pikast teekonnast läbi ereda tähesära.

Just Klassikaraadio saatest "Album Te Deum" saadud mõju suunas mind kirjutama esimesed read väikeriigist võrsunud maailmamehe auks ja kiituseks. Oma teose "Te Deum" kohta on peakangelane ise öelnud, et ta tõmbas selle muusika välja vaikusest ja tühjusest. Ja sellest vaikusest sündinud muusikast voolavad välja ka paljud tänutundest ja imetlusest kantud laused.

2015. aastal ütles Arvo Pärt videoklipis "Isegi kui ma kõik kaotan" järgmist:

"Muusika on nagu põld, kus kasvab vili…"

Lisaksin siia, et unustagem kaotus. Kõik on juba võidetud. Kogu maailm on võidetud armastusest ja hoolest sündinud lummava igavikulise loominguga. Selle rammusa põllu kuldsed viljad jäävad helisema lõpmatuse piiritutel radadel.

Suur aitäh, Arvo Pärt, armastusväärse mahuka elutöö eest, millele soovin vaid pikka ja edukat jätku. Tugevat tervist, jõudu ja õnne edaspidiseks!