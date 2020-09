Narvas esietendus teatrilavastus "Minu Georg Ots"

Vaba Lava Narva teatrikeskuses esietendus pühapäeval Vene lavastaja Artem Ustinovi teatrilavastus "Minu Georg Ots". See on jutustus inimestest, kelle elu on Georg Otsa looming tugevalt mõjutanud.

Vene näitekirjaniku Slava Durenkovi kirjutatud lugu jutustab kuuest naisest. Täiesti tavalised eesti ja vene inimesed, algklasside õpetajad või külapoe müüjad, on Georg Otsa laulude mõjul ja saatel teinud oma elus väga olulisi valikuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lavastus on üles ehitatud nii, et lauljat ennast laval ei näe. Küll aga saab tunda seda aurat, mis Georg Otsa tema elu jooksul saatis.

"See on superidee minu meelest. Kõige lihtsam on võtta nii, et ta sündis ja õppis ja töötas ja suri, aga see, et ta räägib läbi naiste, kes polegi temaga kunagi kokku puutunud, on väga äge," rääkis üks osatäitja Külli Reinumägi.

Miks Georg Ots inimestele nii südamesse läks, sellele ühest vastust ei ole.

"Ma ei tea. Samamoodi, miks on mõjunud biitlid või miks on mõjunud Elvis Presley? Midagi on temas ilmselt olnud nii elusat, et kõik tahaksid seda justkui kogeda," arutles näitleja Katrin Pärn.

"Minu Georg Ots" esietendub Narvas ja sügisel toimuvad etendused veel Tallinnas, Tartus ja Pärnus.