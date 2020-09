Muusika- ja filmivaldkonnale avatakse täiendavad taotlusvoorud

Kultuuriministeerium avab 18. septembril muusika- ja filmivaldkonnas täiendavad taotlusvoorud, et leevendada koroonaviirusega seotud kriisi mõju. Jagamisele läheb raha, mis jäi jaotamata esimestest taotlusvoorudest. Abipaketi suurus on kokku 2 miljonit eurot.

Muusikavaldkonnas laieneb toetuse saajate sihtrühm ning toetust saavad taotleda ka need muusikaühingud, kes esimesse taotlusvooru ei kvalifitseerunud. Kaob ka toetussumma ülempiir.

"Valitsuses heakskiidu saanud muutused on olulised, kuna organisatsioonid, kelle kahju on üle 15 000 euro, saavad võimaluse taotleda toetust kogu kahju ulatuses. See aitab tagada organisatsioonide jätkusuutlikkust," selgitas kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts.

Filmivaldkonna muudatus on tehniline, sihtrühm ja toetuse saamise nõuete sisu ei muutu.

"Riik püüab filmikunsti arengut toetada ka praegusel keerulisel ajal, kui tootmine ja väärtusahelad on sektorite üleselt katkenud. Filmikunst aitab tekitada kultuurilist dialoogi rahvusvaheliselt, kuid samavõrra oluline on kodumaine filmitoodang, mis peegeldaks meie endi elu ja tooks inimesed kinosaalidesse," rääkis kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Siim Rohtla.

Muusika- ja filmivaldkonna taotlusvooru abipakett on kaks miljonit eurot. Sellest on muusikale plaanitud 1,2 ning filmile 800 000 eurot. Taotlusi saab esitada 2. oktoobrini. Voorude täpselt tingimused on leitavad Kultuuriministeeriumi kodulehelt.