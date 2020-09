Sveta Grigorjeva küsib, mida on veel tantsida

Sveta Grigorjeva küsib tantsulavastuses "TEKHNE", mida on veel tantsida neoliberaalses ja ühiskonniti aina hoogsamaid tuure koguvate neofašistlike tendentside taustal? Kas tantsu saab kasutada näiteks anti-kapitalistliku tööriistana? Kas soolol kui etendusformaadil on enam üldse midagi pakkuda? Kas tants saab olla viimane päästev õlekõrs? Lavastus otsib strateegiad just liikumisest. See pole niivõrd didaktiline kui poeetilis-filosoofiline tantsisklus.

Sveta Grigorjeva on Eesti lavastaja, koreograaf, tantsija ja luuletaja, kelle loomingut iseloomustab ekspressiivsus, poliitiline positsioneerumine ja taltsutamatuse kultiveerimine. On avaldanud kaks luulekogu – "kes kardab sveta grigorjevat?" (2013) ja "american beauty" (2018). Tema viimased lavastused "Carmina Trash" (2015) ja "Rebel Body Orchestra" (2017) suutsid ajada mõned inimesed ekstaasi, teised jälle vihaseks. Grigorjeva on tantsinud nii enda kui teiste töödes, nii Eestis kui välismaal. Lõpetab hetkel magistriõpinguid Saksamaal Giessenis, Justus-Liebig-Universität´is.

"TEKHNE" idee, lavastus ja tekst on Sveta Grigorjevalt, dramaturgiline tugi Kerli Everilt. Kunstnikud on Arthur Arula (lava), Sebastian Talmar (valgus) ja Martin Kirsiste (heli). Assistendiks Rebeka Põldsam.

Kestab 80 minutit, lavastus on eesti keeles.