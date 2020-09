Sofi Oksanen: kirjandus on viis tutvustada teemasid, millega lugejad ise kokku ei puutuks

Sofi Oksase raamatutes jookseb kaks suurt teemaliini - naistevastane ebaõiglus ning Ida-Euroopa postsovietlikud maastikud, vahendas "Aktuaalne kaamear". Seekordse raamatu sündmustik leiab aset Ukrainas ja Soomes, meenutustes põikab peategelane ka nõukogude Eestisse.

Sofi Oksanen sõnas, et on varemgi kirjutanud lapsendamisega seotud teemadel, aga ta polnud puudutanud munaraku doonirotega seonduvaid teemasid. "Tahtsin neist kirjutada ja jutustada lugu nende vaatepunktist," sõnas ta ja lisas, et siis algas aga Ukrainas kodusõda ja ta tahtis kirjutada ka sealsest olukorrast. "Kuna Ukrainas on hetkel maailma suurimad lapsendamise kliinikud, siis sain võimaluse need kaks teemat oma raamatus ühendada."

Tema sõnul on kirjandus hea viis tutvustada lugejatele teemasid, millega nad ise kokku ei puutuks. "Nendest teemadest peaks rääkima palju rohkem, sest tegemist on eetiliste ja moraalsete küsimustega," tõdes ta ja rõhutas, et praegusel hetkel pole maailmas ühtset lähenemist munarakkudedoonoritega seotud teemadele. "Neid küsimusi peaks arutama nii klientide seisukohalt kui ka munarakke loovutavate naiste ja surrogaatemade tervise ja turvalisuse tõttu."

Eesti juurtega Sofi Oksanen on üks Soome hinnatumaid kaasaegse kirjanduse autoreid. Tema teoseid on tõlgitud enam kui 50 keelde, "Koertepark" on Oksase kuues romaan.