Rein Oja filmist "Rain": see oli paras katsumus

Üks filmi põhiteemasid on suutmatus ja hirm oma tundeid väljendada.

"Kuidas kõik inimesed justkui hoolivad ja armastavad, aga ei oska seda öelda ja vajavad seda ja keegi neile ei ütle seda. See on nii ürgne probleem, et põlvkonnad ei pruugi omavahel läbi saada ja samal ajal hoiavad väga kokku. Millegipärast ei saa räägitud. Lugedes mõtled koguaeg, et miks nad ei ütle, miks nad ei ütle, miks nad ei ütle...," rääkis näitleja Rein Oja "Aktuaalsele kaamerale".

Režissöör Janno Jürgens ütles, et "Rain" ton ilus ja tundlik film vendadest, sõprusest, isadest, poegadest, armastusest üldisemalt. "Keskmes on neli tegelast, kes igaüks esindavad eri põlvkonda ja siis me jälgime nende nelja tegelase teekonda läbi nostalgilise aegruumi läbi mille tekivad erinevad perspektiivid suurele keerulisele teemale nagu armastus," kirjeldas ta.

Ka näitlejatele pakkus film väljakutseid. Erinevatel osatäitjatel tuli nii ujuma, trumme mängima kui ka poksima õppida. Nii käis näitleja Rein Oja näiteks esimest korda paadiga kalal.

"Me käisime need kohad läbi, et selle elukutsega natukene tuttavamaks saada. Me koos režissööriga mõlemad natuke oksendasime, sest me läksime tormieelses situatsioonis välja. Me poleks läinud, kui oleks teadnud, et selline torm on. Mul on seal mitmed poksistseenid, väga erinevates ilmastikuoludes, nii et operaator kukkus seal libedaga pikali. Nii et paras katsumus, aga väga huvitav koostöö," ütles Oja.

Kuigi film on üsna tõsisel teemal, on Oja sõnul filmis siiski mõnus helgus sees.

"Oi, siin on väga elu sees. Mis on veel olulisem kui teha filmi armastusest hoolimisest, hoolitsemist, hoolitsemise vajadusest?" küsis ta.