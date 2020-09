"Hendrixi puhul pole kahtlust, et on ühe 20. sajandi olulisema muusikuga tegemist, aga mis oludest ta tuli, kuidas sattus... Meie kuulame ju plaate ja mõtleme, et kõik oli väga tore – läksid lavale ja noh 110%. Aga tegelikult ju need hetked, mis meieni on jõudnud, on mingid hetked, mille ümber toimus tavaline elu ja siis ongi huvitav, kuidas ta milleni jõudis, kes aitas, kes segas. See on inimliku draamana ka huvitav lugemine, sest ta oli väga eriline inimene," rääkis muusik Jaak Sooäär "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et Hendrix oli nii kirev inimene, et temast võiks kirjutada nii kõmulises kui ka muusikutele mõeldud toonis. "See on selline mõnus kesktee, kus suhtekolmnurkadele või nelinurkadele liiga palju ei keskenduta, vaid räägitakse kus ta käis, mis tegi, kust sai mõtteid. Selline reibas lugemine, minu meelest hea, et just sellest tõlge tehti," ütles Sooäär.

Hendrixit meenutas "Ringvaates" ka muusik Robert Linna. Olgugi et Hendrix tema eluajal ei elanud, leidis Linna Hendrixi plaadi juba laspepõlves vanemate plaadiriuulilt ja kuulas seda korduvalt. "Miks tema muusikat ikka kuulatakse, on ilmselt see, et see kätkeb endas taas ja taas avastatavaid nüansse," ütles Linna.

Ta lisas, et ka Hendrixi elulooraamatut oli väga põnev lugeda. "Seal oli palju sellist, milles mina ei olnud varem kuulnud," tõdes Linna ja lisas, et Hendrix oli kindlasti ka suur moeikoon.

Raamatus on käsitletud ka erinevaid teooriaid Hendrixi surma kohta. "Ta ei olnud enam väga heas nimekirjas, kui ta suri," nentis Linna ja lisas, et kitaristil oli sidemeid maffiaga ja ta tarbis narkootikume.

Raamatu tõlkis eesti keelde Kaisa Ling ning andis välja kirjastus Koolibri. Esitluskontsert toimub neljapäeval, 17.septembril kell 20.00 klubis Philly Joe.

"Ringvaate" lõiku saab näha siit: