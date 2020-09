Sofi Oksanen kogus raamatu jaoks materjali Ukraina naistega beebivabrikust rääkides

Selleks, et loos esinevad faktid õiged oleksid, vestles kirjanik Ukrainas mitmete naistega, kes nende teemadega isiklikult kokku puutunud on ja anonüümseks jäämist soovides olid nõus oma lugusid jagama. Jutuajamistest selgus, et küsimus on alati rahas ja beebivabrik on justkui äri.

"Neil on vaja raha ja kui raha ei ole, siis kusagilt peab ju seda saama. Palgad on aga Ukrainas väga väiksed. Näiteks kui emal on vähk, siis mis sa teed? Peab saama raha," nentis Oksanen "Ringvaates".

Näiteks valetab väikesest tööstuslinnast pärit tüdruk oma senise elu kohta, et saaks olla munarakudoonor rikka oligarhi perele.

Oksanen tõdes ka, et kuna tema romaani "Puhastus" saatis nii suur edu, siis tegelikult ta enam raha pärast kirjutama ei peagi. "See on vabadus. Ma ei pea mõtlema, kas mul on katus pea kohal või ei, see ei ole probleem," ütles kirjanik ja lisas, et nüüd võibki ta kirjutada vaid siis, kui tunneb, et on, millest kirjutada.

Raamatute kirjutamiseks on tal alati kindel aeg planeeritud. "Ma planeerin näiteks nii, et mul on üks nädal ja siis selle nädalaga ma mõtlen ainult kirjutamisest," rääkis Oksanen.