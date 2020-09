Teatrifestival Kuldne Mask lükkub järgmisesse aastasse

2020. aastal pidid Kuldse Maski festivali külalisetendused toimuma Eestis, Lätis, Iisraelis ja Türgis. "Koroonaviiruse levikuga seotud olukord ja sellega kaasnevad riskid ei võimalda viia ellu rahvusvahelisi projekte," kinnitasid festivali korraldajad.

Festivali korraldajad on veendunud, et 2021. aastal on võimalik Kuldset Maski täies mahus korraldada. "Oli tehtud suur ja põhjalik eeltöö, valitud huvitav ja mitmekesine programm, välja töötatud reisiplaanid, protsessi olid kaasatud metseenid ja teatriteadlased," tõdesid nad ja rõhutasid, et teatrisõbrad on Kuldse Maski etendusi oodanud. "Neid lavastusi tasub oodata, kuna selle aasta kava tuleb esitamisele võimalikult samas mahus järgmisel sügisel."

Festival Kuldne Mask on Eestis toimunud alates 2005. aastast.