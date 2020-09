Camilla Nylund: tahaksin kunagi ka mõnes Lõuna-Ameerika ooperimajas esineda

Eestisse kutsus Nylundi Tallinna kammermuusikafestivali kunstiline juht Maano Männi. "Kui ta suu avab, siis sealt tuleb armastus, sealt tuleb jäägitu endast andmine," kirjeldas Männi Nylundi laulmist.

Varem oli Nylund Eestis käinud vaid ühe korra. "See oli 2016. aastal ja vaid üheks päevaks. Ma töötasin siis Helsingis ja me otsustasime sõpradega ühepäevasele reisile minna. Me tulime Helsingist laevaga, olime päeva siin ja läksime õhtul tagasi. Ma olin väga põnevil," meenutas Nylund.

Ta lisas, et oli Eestist palju kuulnud, ent ei olnud ise siia kunagi sattunud, sest ajal, mil ta veel Soomes elas, kuulus Eesti Nõukogude liidu koosseisu. 1988. aastal kolis Nylund Norra õppima, nüüd elab ta aga hoopis Saksamaal ja töötab tihti ka Austrias.

Nylund tõdes, et koroonapandeemia pani ta väga raskesse olukorda ja ta ei saanud kolm kuud lavale. Nüüd on mõned esinemised küll toimunud, kuid Nylund kardab, et peagi võib tabada teine laine ja kogu maailm läheb jälle nii-öelda lukku.

Koroonaviirus on kohati mõjutanud ka ooperite teemasid. Näiteks esietendus Soomes hiljuti ooper "Covid fan tutte". Nylund tõdes, et ooperis võib küll aktuaalseid teemasid kajastada, kuid see ei peaks olema omaette eesmärk. "Ma tahan olla täiesti teistsuguses maailmas, ma tahan omada enda mõtteid ja unistusi," kirjeldas Nylund. Siiski ütles ta, et "Covid fan tutte" oli tema meelest hea idee ja see leidis ka positiivset vastukaja.

Nylund rääkis, et tahaks kunagi ka mõnes Lõuna-Ameerika ooperimajas esineda, kuid kardab, etkoroonaviirusest tingituna võib seal majanduslik olukord ühel hetkel nii halb olla, et ooperiteatrid tuleb kinni panna.