Kanuti Gildi SAALis esietendub "Planet Alexithymia"

28. septembril esietendub Tallinnas Kanuti Gildi SAALis Karl Saksa uuslavastus "Planet Alexithymia". Lavastus nägi ilmavalgust Baltoscandali festivalil ning pärast sealset esietendust on tiim ehk Karl Saks, Ruslan Stepanov, Maike Lond, Henry Kasch, Maarja Kalmre ja septembris lliitunud kunstnik Johannes Säre veetnud kuu proovisaalis, et muuta lavastus eestikeelseks, ehitada Säre kavandatud lavakujundus ning lihvida kunstilisi lahendusi. Kanuti Gildi SAALi esietendus on järgmine osa ja peatükk tervikust.