Belgias tuleb esiettekandele Arvo Pärdi uusteos

Esmaesitaja on Collegium Vocale Gent, mille asutaja ja kunstiline juht on Philippe Herreweghe. Ka ansambli kogu programm kannab Pärdi teose nime ning see kava tuleb ettekandele kolmel festivalipäeval kaheksal korral.

Esituspaigad on Genti kaks pühakoda: esimesel päeval kahe kontserdiga Sint-Baafskathedraal ja seejärel Sint-Jacobskerk. Jaakobi kiriku kuus kontserti on kõik välja müüdud. Teose tellis Arvo Pärdilt Genti linn tähistamaks teema-aastat "OMG! Van Eyck was here".

Esitamisel on ka Pärdi orelimissa "Annum per annum", mis on kõikjal kava avapala ja selle mängib Maude Gratton. Flaami maalikunstnik Jan van Eyck (1390–1441) kuulus varajase Põhjamaade renessansi koolkonda, teda peetakse õlimaali leiutajaks ja edendajaks, ta kuulsamate religiooni ainestikul loodud teoste hulgas on aga näiteks Genti Sint-Baafskathedraali altarimaalid.

Eesti dirigentide olulisemad rahvusvahelised ettekanded Arvo Pärdi muusikast sel nädalal:

Risto Joosti kontserdil 22. septembril Tšehhimaal Praha Püha Siimoni ja Juuda kirikus on ettekandel Arvo Pärdi "Cantus in Memory of Benjamin Britten" ja "Trisagion", mängib Praha sümfooniaorkester.

Paavo Järvi dirigeerib kava Pärdi ja Beethoveni muusikast 23.–25. septembril oma Zürichi Tonhalle orkestri ees. Esitamisel on kolmel korral Arvo Pärdi "La Sindone", kontserdid Zürichi Tonhalle Maag'is. "La Sindone" kõlab uues versioonis, mil viiulisolistiks tuleb Andreas Janke.

Eesti Kontserdi uue hooaja teine avakava 24. ja 25. septembril Jõhvi kontserdimajas ja Tallinnas Estonia kontserdisaalis kannab samuti pühendust Arvo Pärdi 85. sünnipäevale. Seda dirigeerib ERSO ees Andres Mustonen ja solistiks on ERSO kontsertmeister Arvo Leibur. Siin on Eesti esiettekandel Pärdi orkestriteose "La Sindone" uus versioon sooloviiuliga, mille Pärt pühendas Andres Mustonenile ja Vadim Repinile. Selle maailma esiettekanne toimus 8. septembril Novosibirskis VII Siberi kunstifestivali tellimusena kavas "Ангелу-хранителю" ("Kaitseinglile") Arnold Katsi nimelises kontserdimajas. Tol õhtul olid Pärdilt kavas veel tema Sümfoonia nr 4 ja "Passacaglia".