- Terve mu elu ma vaevlesin Marcel-iga!

- Ootasid tema surma!

-Ma tapan ta!

Kaheksa naist elavad peremees Marceliga sama katuse all ja tema ootamatu surm paneb neid üksteist tapmises kahtlustama. Rohkem kui kuuskümmend aastat tagasi kirjutatud Robert Thomas' näidendit "Kaheksa naist" on rohkelt lavastatud nii maailmas kui ka Eestis. Pärast Francois Ozoni filmi tundus, et vaevalt enam midagi uut saaks öelda. Kuid siiski.

"Erinevates variantides on kas "Kaheksa naist" või "Kaheksa armastavat naist". Nii või teisiti, kõik teavad intriigi, aga ikka tulevad vaatama. Ma arvan, et saladus on detailselt kirjutatud kaheksa daami karakteris. Siin on, mida mängida. Nagu ma näen saalist, näitlejannad töötavad selle näidendi kallal suure armastusega," rääkis Kosmõnina "Aktuaalsele kaamerale".

"Tegelikult näidendi autor Robert Thomas ei pidanud "Kaheksat naist" oma parimaks teoks. Kuid elu näitas, et ta eksis – samamoodi nagu eksis Marcel, kes lõpuni oli veendunud, et kõik kaheksa nast armastavad teda," lisas ta.

"Vaataja otsustab loomulikult ise, kas naised armastavad Marceli või mitte. Kuid mulle tundub, et siin ei ole tegemist armastusega, siin on mingi kiindumus. Aga armastus nagu me sellest aru saame – ei, Marceli vastu mitte," rääkis Catherine'i osatätija Karin Lamson.

Marcel ise lavale ei ilmu. Ja kogu lavastus valmis peaaegu ilma meesteta.

"Me ei teinud mitte midagi spetsiaalselt, aga juhtus, et me käime ajaga koos, sest kogu meie lavastusmeeskond peale ühe on naised. Võib-olla naised ruulivad," sõnas Kosmõnina.