Veebiteatris etendub elu mõtte tagaajamisest rääkiv lavastus

24. septembril kell 19 on kavas Viljandi kultuuriakadeemias õppiva Alissija-Elisabet Jevtjukova lavastus "O-tsing", kus mängivad veebi vahendusel tema kursusekaaslased Maria Valk ja Frida Jantson-Köstner.

"O-tsing" räägib inimeseks olemisega seotud kahtlusest, kas elu mõtet ikka peab nii kirglikult taga ajama. Lavastuse aines on võetud Mehis Heinsaare raamatust ''Härra Pauli kroonikad''.

"See algas sellel perioodil, kui koroona tuli. Ja see räägibki sellest, kuidas inimene enda peas tegeleb mõtete ja otsinguga, kui kõik süsteemid järsku lähevad katki. Peab üles ehitama ja kohanema millegi täiesti uuega," rääkis lavastaja Alissija-Elisabet Jevtjukov "Aktuaalsele kaamerale".

Viljandi kultuuriakadeemias lavastajaks õppiv Jevtjukova sai tuntuks läbi Kinoteatri eksperimendi, kui ta teatrikauge inimesena vaaatas aasta jooksul 224 etendust. Veebietenduse lavastamine kahes Viljandi erakorteris andis Alissijale aga täiesti ainulaadse kogemuse.

"Väga keeruline on siiski lavastada näitlejaid läbi interneti, sest sul ei ole otsest kontakti, sa ei tunne seda ruumi. Sa tunned üldse väga halvasti ja seal ekraani taga on sul väga kerge endal ka kaotada see tähelepanu ja fookus," rääkis ta.

"Ma arvan, et veebiteater on üks väga huvitav viis, mida tasub avastada. Sest mulle tundub, et seal on väga-väga palju huvitavaid lahendusi veel otsida ja leida," lisas Jevtjukova.