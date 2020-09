Otseülekanne teisipäeval: Eesti festivalid – mis neist saab?

Digikultuuriaasta ja Music Estonia seminaril Palo Alto Clubis mõtisklevad Eesti muusikaelu korraldajad festivalide ellujäämise üle digi- ja füüsilises maailmas.

Millised on artistide, korraldajate, publiku ja teenustepakkujate kogemused ning kuidas jääda uues olukorras jätkusuutlikuks, arutavad Martin Ruus ja Mihkel Kübar Intsikurmu festivalist, Kristjan Hallik Pärnu Muusikafestivalist / ERSO-st, Helen Sildna Tallinn Music Weekist, Meelis Kubits Kultuuripartnerluse SA-st ning Tõnn Kuuli Teliast.

"Eesti festivalid ja kontserdikorraldajad leidsid end COVID-19 piirangute tõttu raske valiku ees: kas jätta sündmus ära, lükata see edasi või kolida digikanalitesse. Nii mõnedki valisid viimase variandi ja mitu suurt festivali korraldati hübriidsel kujul. Mida me sellest kogemusest õppisime ja milliseid praktilisi järeldusi saame teha, selgubki arutelul," rääkis digikultuuriaasta projektijuht Martin Aadamsoo.

Intsikurmu korraldas tänavu esmakordselt koos Teliaga hübriidse telefestivali ning Pärnu Muusikafestival ja Tallinn Music Weeki konverents toimusid samuti osaliselt digikujul.

Music Estonia tegevjuhi Ave Tölpti sõnul on aeg teadmisi jagada. "Eriti praegu, kui kontserdi- ja festivalikorraldus on taas raskendatud, on tähtis anda kogemusi, mida professionaalsed korraldajad on viimase poole aasta jooksul saanud. Peame leidma edasiminekuks uusi lahendusi ning sellised arutelud aitavad loodetavasti kaasa, et meil oleks valdkonnas ühine arusaam juba toimivatest võimalustest," peegeldas Tölpt.

2020. aasta kuulutas kultuuriministeerium digikultuuri teema-aastaks, mida veavad Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ning Muinsuskaitseamet.

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, millel on tänaseks 80 liiget. Music Estonia on kujunenud mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab koostöövõimalusi eri sektorite vahel, osaleb rahvusvahelistes projektides jpm.