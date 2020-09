Kuraator: Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Morgenstern oli omas ajas nagu rööprähkleja

Karl Morgenstern oli kõnekunsti, klassikalise filoloogia, esteetika, kirjandus ja kunstiajaloo professor, ülikooli kunstimuuseumi rajaja ning raamatukogu direktor, vahendas "Aktuaalne kaamera". Väljapanek algab tema koolivihikute, loengukonspektide ja esimeste kõnedega ning jätkub reisipäevikute, päevaraamatute, kirjavahetuse, loengumaterjalide ja publikatsioonidega.

Kuraator Moonika Teemus sõnas, et Morgensterni professuur oli väga mitmekülgne. "Tänapäeval on see kõik erinevate inimeste kanda, tema oli omas ajas nagu rööprähkleja,"

"Meil on näitusel kaks liini, ühelt poolt see, et tutvustada Morgensterni elu ja tegevust Tartus, aga aga teiselt poolt ka tutvustada tema kogusid, mis on väga rikkalikud," ütles Teemus.