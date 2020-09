Fotod. Paide teater alustab uut hooaega koguperelavastusega "Blablabla"

Koguperelavastuse "Blablabla" keeleolümpial võistlevad tähed, sõnad ja laused, kõik maailmanähtused püütakse nimekirjadesse rivistada. Lavastaja Eva Koldits ütles, et Eero Epner kirjutas lavastuse tarvis terve rea värssides lastelugusid, tuues esile meie emakeele ilu ja väljendusrikkuse.

"Keel on ju see, milles me omavahel suhtleme, jäänud peaaegu ainsaks ja natukene ka võib-olla vaesustunud. Me üritame selle lavastusega keelemänge ka endi jaoks elustada," sõnas Koldits.

Kuna tegemist on koguperelavastusega, ei jää laval toimuv ka lastele sugugi arusaamatuks.

"See oli väga lahe. Minu meelest see sobis väga hästi lastele ja oli naljakas. See rääkis emakeelest ja sellest, kui oluline on keel," muljetasid väikesed teatrisõbrad Mia-Mai ja Ly Paidest.

Lavastus pakub Paide Teatri näitlejaile füüsilisi ja vaimseid väljakutseid, eriti intensiivne on aga Kirill Havanski etteaste. "Mul on tunne, et ma võtan ühe läbimängu jooksul viis kilo alla. Kostüüm on pärast täiesti läbimärg," tunnistas Havanski.

Kõik sügiseks plaanitud "Blablabla" etendused on välja müüdud, küll aga ootab teater huvilisi talvistele lisaetendustele veebruarikuus.