Loengusari Jaan Krossist algab Joonas Hellerma loenguga

Esimesel mõtlusõhtul 6. oktoobril arutleb Joonas Hellerma teemal "Krossi jumalatõestus". Jaan Krossi romaanid võimaldavad eesti ajalugu läbi elada osavate taaslavastuste kaudu, kus mängitakse läbi mitmeid olulisi episoode Eestiga seonduvast minevikust alates 13. sajandist (romaan "Väljakaevamised) kuni nüüdisajani välja (romaan "Tahtamaa").

Krossi on peetud poliitiliseks kirjanikuks, keda huvitab inimese toimetulek vastuoluliste valitsejate ja neist lähtuvate võimumehhanismide survega. Aga temas on nähtud ka klassikalise arenguromaani viljelejat, kelle loomingu keskmes on inimese enesemääratlemise probleem.

Ühes romaanis kohtame põgusat arutlust jumala olemasolust, kus jõutakse iseäraliku jumalatõestuseni. Teoses esitatud arutluskäik meenutab pigem romantikute arusaama absoluudist kui skolastilist veendumust kõikvõimsa ja üdini hea Jumala olemasolust. Millist mõju üks niisugune jumalatõestus võib isiksuse kujunemisele avaldada? Ja millist tähendust see võiks omada (eesti) ajaloo mõtestamisel?

Teise õhtu sisustavad Maarja Unduski mõtted teemal "Jaan Krossi kodud ja kohad" ning kolmandal loengul otsitakse Toomas Haugi poolt vastust küsimusele, mis ühendas Krossi ja Kreutzwaldi.

Novembris ootab Tallinna Kirjanduskeskus osa saama ka sügishämaratest Unditundidest Mati Undi muuseumis. Vilen Künnapu, Irina Belobrovtseva ja Luule Epner avavad kontekste, tekste ja inimesi, millel oli oluline osa Mati Undi maailmast.