Helena Tulve "Hingamisveele" tuleb esiettekandele Eestis

Estonia kontserdisaalis tuleb ettekandele Helena Tulve "Hingamisveele", mis valmis Müncheni kammerorkestri ja Musica Femina München tellimusel 2011. aastal ning mille maailmaesiettekanne oli samal aastal Saksamaal ja Austrias. Hiljem on teost esitatud Soomes ja Venemaal, Eestis kõlab see esimest korda Tallinna kammerorkestri ja dirigent Olari Eltsi esituses 9. oktoobril kontserdil "Kõrvaring III: Fööniksi pisarad".

"Selle teose loomise ajal kütkestasid mind muusikas valguse ja varjude erinevad suhted, nende intensiivsus. Mulle meeldib vastandite vahel kiikumise tunne, ebapüsivus," rääkis Tulve.

"Mind huvitas, kas sama mõte võis olla pärsia luuletajal Rūmīl, kui ta kirjutas valedest ja õigetest tegudest, või tähistab see inimeste ideede keerukat ja mitmetähenduslikku olemust või hoopis midagi muud väga olulist," lisas ta.

Oma esimestel loomeaastatel püüdis ta olla väga järjekindel planeerija. "Vähehaaval olen hakanud aru saama, et ratsionaalne lähenemine muusika loomisele pole ainus ning pole minu jaoks ka kõige sobivam meetod."

"Hingamisveele" on Tulve sõnul üks esimesi suuremaid teoseid, mille ta on loonud ilma eelneva ratsionaalse planeerimiseta. "Sellel meetodil on aga oma loogika."

Kontserdil "Kõrvaring III: Fööniksi pisarad" on Tallinna kammerorkestri ja dirigent Olari Eltsi esituses kavas Gustav Mahleri "Adagietto", Richard Straussi "Metamorfoosid", Helena Tulve "Hingamisveele", Einojuhani Rautavaara "Ballaad harfile ja keelpillidele" ning Purcelli ja Bryersi looming.