Tame Impala esines tühjale jalgpalliväljakule

Esitamisele tuli kaks lugu: "Elephant" 2012. aasta albumilt "Lonerism" ja "Is It True" sel aastal ilmunud albumilt "The Slow Rush", vahendab Consequence of Sound.

Videoga tähistab videomängu FIFA 21 ilmumist 9. oktoobril. Lisaks Tame Impala loole "Is It True" on videomängus esindatud Dua Lipa looga "Love Is Religion" (The Blessed Madonna Remix), Royal Blood looga "Trouble's Coming", 070 Shakes looga "Morrow" jpt.

Tame Impala loodab, et saab õige pea anda kontserte ka välja müüdud staadionidele ja kuulutas hiljuti välja uued kuupäevad Põhja-Ameerika turnee kontsertidele järgmisel suvel ja sügisel. Aga seni, kui see on vajalik, piirdub Parker sotsiaalselt distantseeritud kontsertide ja ülesastumistega hilisõhtustes saadetes.