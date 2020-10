Sadamateatri lavastus "Mitte midagi" paneb noored elu mõtet otsima

Väikese taani kooli õpilased seisavad silmitsi probleemiga – nende klassikaaslane on esimesel koolipäeval otsustanud ploomipuu otsa ronida ja sinna jääda, sest milleks üldse midagi teha, kui elus pole mitte millelgi mõtet ega tähtsust. Tema klassikaaslased võtavad eesmärgiks tõestada, et on asju, mille nimel elada. Romaani tõlkija ja dramatiseerija ning tüki lavastaja Johan Elmi sõnul on loo keskmes kasvamise valulik pool.

"See on kasvamise lugu. Läbi kasvuvalude suuremaks kasvamine ja saamine seestpoolt. Nad on noored, keskmiselt 14-aastased, kes olude sunnil on sunnitud hästi kiiresti kasvama, nii et nad ei oska sellega midagi ette võtta," selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale".

Mängus klassivennale ja ka iseendale elu mõtte tõestamises hakkavad aga noorte panused üha enam tõusma.

"Nad hakkavad otsima elu mõtet ja neil läheb see üsna halvasti. Neil juhtub päris palju halba, kuna nad hakkavad üksteisest üle sõites nõudma üksteiselt asju, mida ei tohiks ära võtta, mis ei ole teise inimese ära võtta," sõnas näitleja Kaarel Pogga.

Kuigi lavastus on suunatud noortele, leiavad siin mõtteainet kõik, kes kunagi teismelised olnud.

"Eks need küsimused on igapäevased, et miks midagi teha, mille jaoks üldse midagi teha või mille nimel. Lihtsalt siin kohtuvad need noored selle küsimusega esimest korda. Ja see siis tõukab nad tegudele," märkis Pogga.