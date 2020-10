Lauri Kaare: Bondi-film lükkus edasi ilmselt "Teneti" kassatulemuse tõttu

James Bondi päeva puhul oli "Ringvaate" stuudios filmikriitik Lauri Kaare, kes tõdes, et tõenäoliselt tingis uue Bondi-filmi "Surm peab ootama" ("No Time to Die") edasilükkamise Christopher Nolani "Teneti" oodatust väiksem kassatulu.

"Kuuest nädalast sai kuus kuud ooteaega, mis meid lahutab praegu 2. aprillist. Samas head asja tasub ikka oodata," märkis Kaare "No Time to Die" edasilükkamist kommenteerides.

"Pealegi seaduspärasus on see, mitte ükski senisest 24 Bondi-filmist ei ole välja tulnud nulliga lõppeval aastal, nii et see oli täiesti lootusetu ootus. Asjaolud on sattunud nii, et 24 filmi ja kõik muud numbrid on ära kasutatud, aga mitte ühtegi nulliga lõppevat aastat."

Kaare usub ka, et see, et "Tenetil" ei ole väljaspool Eestit nii hästi läinud, on ka üks põhjuseid, miks toojad Bondi-filmiga otsustasid oodata. ""Tenetist" loodeti, et see on suur puksiir, mis tõmbab kõik maailma kinod korraga käima." Nii aga ei juhtunud, tõdes ta.

"Ameerika on endiselt sama nirus seisus. Hea, et vähemalt eestlastel on agent Priit Võigemast omast käest võtta, kes erinevalt Bondist ei karda, sest "O2" tuleb meil kohe välja."

Craigile sobilikum luigelaul

Ta rääkis, et viis aastat tagasi kinodesse jõudnud "Spectre" ei olnud ilmselt Daniel Craigi jaoks päris selline film, millega võiks Bondi-karjääri lõpetada, mistõttu on otsustas ta lõpetada "No Time to Die'ga", mis tundub talle ilmselt sobilikum luigelaul.

"Nii nagu on paljudel Bondi näitlejatel olnud – tuleb hea film, tuleb niru film, tuleb hea film, tuleb niru film. See viies lükkaks selle kõvera nüüd ülespoole."

Lemmikust Bondi näitlejast rääkides tõdes Kaare, et alguses oli tema lemmik Sean Connery ja nüüd on Daniel Craig. "Kui sa hakkad neid näitlejatena kõrvutama, siis Craig jääb võib-olla natuke peale."

Ta rääkis, et alguses polnud filmisarja fännid Craigi valimisega rahul, sest ta oli nende hinnangul senistest kõige lühem ja heledamate juustega. "Aga tegelikult ta tõi just selle toore Bondi, mida oleks olnud vaja pärast salongikõlbulikumat Brosnanit."

Tulevase Bondina parimad šansid Tom Hardyl ja Richard Maddenil

"Ringvaade" võttis Kaarega ette ka viis võimalikku tulevast kandidaati Bondi-rolli. Harry Styles'i puhul leidis tal, et 27-aastane popmuusik võib-olla selleks liiga noor. "Kui sul on ette näidata ainult kõrvalosa Christopher Nolani "Dunkirkis", siis on see natuke kaheldav."

Šotlast Sam Heughani, kes on ETV vaatajatele tuttav sarjas "Võõramaalane", ei kujuta Kaare samuti Bondina ette, sest pole sarja vaadanud. "Ma pole üks miljonitest naistest, kes oma südame on talle kaotanud."

Kaare usub, et meestele meeldiks Bondina näha 43-aastast Tom Hardyt, kelle puhul läks hiljuti liikvele alusetu väide, et tema ülesastumine agent 007 rollis on juba lukku löödud.

48-aastane Londonist pärit Idris Elba on aga Kaare sõnul öelnud, et ta oleks sellest meelitatud, kui ta valitaks Bondi rolli, kuid tunneks end kohustusliku musta Bondi kandidaadina. "2014. aastal lekkinud meilide järgi oldi temast väidetavasti väga huvitatud, aga see rong on ilmselt läinud."

Richard Maddeni kasuks räägib Kaare sõnul aga see, et temagi on šotlane nagu Connery. "See annab automaatselt juba paremad võimalused." Madden astub üles ka reedel ETV ekraanile jõudvas sarjas "Ihukaitsja".