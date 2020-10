Rein Rannap: olen kogu elu püüdnud poppi ja klassikat kokku viia

Rannap tõdes, et ta ei taha pop- ega klassikalist muusikat kuidagi üksteisest eraldada.

"Ma olen kogu elu püüdnud neid kokku viia, et ei olekski mingisugust vahet ega vastuolu pop'i ja klassika vahel. See kava on üks samm edasi sellel teel, sihile ma pole veel jõudnud. Klaveripartii on ikka rohkem klassikalisem ja elektroonika on rohkem popp, aga sinnapoole ma püüdlen."

Ta märkis, et arvas, et need palad tulevad tal välja lihtsamad, et ka muusikakooli õpilased oskavad neid mängida. "Aga ei kukkunud nii välja," tunnistas ta ja lisas, et iga kord, kui üritab lihtsamalt kirjutada, siis tuleb ikka keeruline.

Seda uut stiili nimetab ta ise uusromantitismiks. Ta tunnistas, et muusikapalu tegi ta koroonaajal kogu aeg ümber, kuigi need olid juba enne seda valmis.

"Elektroonika juurdepanemine on jäänud kõige lõppu. Tänagi [esmaspäeval – toim] me istusime terve päeva stuudios, et homme [teisipäeval – toim] läheks plaat töösse."

Järgmine esitluskontsert toimub laupäeval, 10. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas.