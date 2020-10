Monika-Evelin Liiv esines peaosalisena Soome Rahvusooperis

Need olid lauljatarile rõõmustavad õhtud pärast paljude esinemiste ärajäämist neljas ooperimajas – alates tänavusest märtsikuust Leedu Ooperi- ja Balletiteatris Vilniuses, millele pidanuks järgnema ülesastumised Walesi Rahvusooperis Cardiffis, Londoni Kuninglikus Ooperis ning Baugé ooperifestivalil Prantsusmaal.

Selgus veel üks tore fakt, et "Trubaduuri" kõigil kuuel etendusel 11. septembrist kuni 1. oktoobrini oli laval koguni kolm Eesti lauljat, lisaks Monika-Evelinile veel teatri koosseisulised Koit Soasepp ning Monika vend Roland Liiv. "Trubaduuri" lavastuse on teinud hispaania teatrimees, Andorras sündinud Joan Anton Rechi, kes on ka lavakujunduse autor. Dirigeeris Patrick Fournillier, aastast 2018 rahvusooperi peakülalisdirigent.

Nimetagem Helsingist peaosalistena veel kahte lauljat: Leonorana astus üles Põhja-Osseetiast pärit nimekas sopran Veronika Džihojeva (kes pidanuks kogu selle suve laulma "Aida" nimiosa Verona Arena'l), krahv di Luna partiid laulis Austria bariton Claudio Otelli. Ja veel head partnerid: Manrico osas Mika Pohjonen ja Ferrandona Heikki Aalto. Monika-Evelin ütleb, et tal on nendest esinemistest parimad mälestused. Viiendast etendusest 24. septembril tegi otseülekande rahvusooperi TV.

Kahe viimase Helsingi etenduse vahel laulis Monika-Evelin Liiv 27. septembril Georg Otsa nimelise muusikakooli 100. aasta juubelikontserdil Tallinnas kooli vilistlastest moodustatud orkestri saatel, mida juhatas Ingrid Roose. Monika-Evelin oli Tõnu Bachmanni õpilane ja lõpetas kooli tema lauluklassis.

Nüüd on loota, et Monika-Evelin saab jaanuaris laulda oma ära jäänud etenduse Judithi osas Béla Bartóki ooperis "Hertsog Sinihabeme loss" Vilniuses Leedu rahvusooperi laval (muusikaakadeemiasVilniuses on ta ka õppinud). Seejärel peaksid tulema taas esinemised Azucena rollis "Trubaduuris", nüüd aga Walesi Rahvusooperis Cardiffis, dirigendiks Pietro Rizzo.

Aastate jooksul on Monika-Evelin Liivist saanud eksootilise Baugé suvise ooperifestivali püsisolist Prantsusmaal, ja uuel suvel tulevad tal seal etendused Gounod´ooperis "Faust", partneriteks Eesti tenor Oliver Kuusik nimiosas, teised partnerid aga väga kuulsad, nagu Peterburist pärit maailmamees bass Denis Sedov ja Kaasanis sündinud ooperisopan Vlada Borovko, 2017. aasta Opéralia finalist, kes samuti, nagu Monika-Evelin Liiv on suure konkursiga vastu võetud ja lõpetanud Londoni Kuningliku Ooperi Jette Parkeri noorte artistide programmi.