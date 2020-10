"Mul on raske uskuda, et pean neid ridu kirjutama, kuid mu isa, Edward Lodewijk Van Halen, kaotas pika ja raske võitluse vähiga," teatas Wolf van Halen sotsiaalmeedias.

Eddie Van Halen oli hollandi-ameerika rokkmuusik, 1970. ja 1980. aastate menubändi Van Halen asutaja, laulukirjutaja ja kitarrist. Bänd on hinnanguliselt müünud maailmas üle 80 miljoni plaadi.

Amsterdamis sündinud ja Californias kasvanud Eddie Van Halen asutas koos venna Alex Van Haleniga bändi 1972. aastal. Kaks aastat hiljem nimetati ansambel Van Haleniks.

Aastal 2012 hääletasid ajakirja Guitar World lugejad Eddie Van Haleni parimaks kitarristiks läbi aegade.

Van Haleni tuntuimaks palaks on vast albumi "1984" juhtsingel "Jump", mis jõudis USA edetabelites esikohale. Ansambli klassikute hulka kuuluvad veel "Runnin' with the Devil", "Dance the Night Away", "Why Can't This Be Love", "You Really Got Me", "Dreams", "Hot For Teacher", "Panama", "(Oh) Pretty Woman", "Ain't Talkin' Bout' Love", "Poundcake" ja "Eruption".