Suri muusik Johnny Nash

Teisipäeval suri 80-aastasena pop- ja reggae-muusik Johnny Nash, kelle suurim hitt oli 1972. aastal ilmunud "I Can See Clearly Now". Nashi poja John Nash III sõnul suri tema isa loomulikku surma.

Houstonist pärit Nash alustas oma muusikukarjääri 1950. aastatel. Ta laulis lapsest saati baptistide kirikukooris ja esines juba 13-aastasena kohalikus telesaates "Matinee", kus esitas cover-versioone tollastest R&B hittidest. 1956. aastal avastas tema talendi raadiosaatejuht Arthur Godfrey, kelle saates ta esines järgmised seitse aastat. Esimese singli avaldas Nash 1957. aastal plaadifirma ABC-Paramount alt.

Üks tema esimesi hittlugusid oli cover-versioon Doris Day loost "A Very Special Love". 1960. aastate lõpus alustas ta muusika salvestamist Jamaical ja sai sõpradeks ja äripartneriteks reggae-teerajajate Bob Marley, Peter Toshi ja Bunny Waileriga.

Tema 1968. aastal ilmunud rocksteady-singlist "Hold Me Tight" sai hitt ja hiljem salvestas ta stuudios ka Marley klassikasse kuuluva loo "Stir It Up". Pärast lepingu sõlmimist plaadifirmaga Epic ilmus 1972. aastal ka tema suurim hitt "I Can See Clearly Now", mis oli neli nädalat Ameerika singliedetabelite tipus.

Nash töötas ka näitleja ja produtsendina.