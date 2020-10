Olari Elts ja Tallinna Kammerorkester toovad lavale "Fööniksi pisarad"

Olari Eltsi omanäoliselt leidlikud ja seostest tulvil kontserdikavad on sellest sügisest Eesti publikule paremini kättesaadavad. Reedel, 9. oktoobril on ta Estonia kontserdisaalis laval koos harfisolisti Iván Bragado Poveda (ERSO) ja Tallinna Kammerorkestriga, kavas on elu perioodilisuse ja igikestvuse teemad - Straussi "Metamorfoosid" ja Mahleri "Adagietto".

Olari Eltsi sõnul on kontserdi ideeliseks tegelaskujuks müütiline lind fööniks, kes ikka ja jälle tules põleb ning tuhast tõuseb.

Fööniks sümboliseerib elu perioodilisust ja samal ajal igikestvust - teemad, millega tegeles ka Strauss, kes "Metamorfoose" luues oli tunnistajaks mitte ainult teatrimajade hävimisele, vaid nägi sellega koos terve muusikakultuuri kadumist. Ning Mahleri "Adagietto", mis on üks ilusamaid armastuslugusid.

"Adagietto" on Mahleri üks tuntumaid muusikateoseid, mille publik kiiresti omaks võttis ning mis üsna pea hakkas elama iseseisvat elu väljaspool selle ümber loodud 70-minutilist viiendat sümfooniat. Keelpillidele ja harfile kirjutatud "Adagiettos" on äratuntav nn pilgumotiiv Wagneri "Tristanist ja Isoldest" ning ta enda laul "Ma olen maailmale kaduma läinud" (Ich bin der Welt abhanden gekommen).

Straussi "Metamorfoosid" on keelpillirepertuaari üks kõige suuremaid meistritöid. See on kirjutatud 23-le suveräänset partiid esitavale soolokeelpillile, kus iga mängija on vähemalt hetkeks solisti rollis. Teos sündis 1945. aasta kevadel, kui Strauss, kes oli olnud Saksa muusikakultuuri juhtfiguuriks viimased pool sajandit, sai ühtäkki selle hääbumise tunnistajaks.

Kontserdil on kavas ka Helena Tulve "Hingamisveele" esiettekanne Eestis, Einojuhani Rautavaara "Ballaad harfile ja keelpillidele", Purcelli ja Bryersi looming.

Solistina teeb kaasa eelmisel hooajal ERSOga liitunud harfivirtuoos Iván Bragado Poveda, kes alustas muusikaõpinguid kodumaal Hispaanias ning jätkab nüüd Helsingis Sibeliuse Akadeemias. Varemalt on ta mänginud Turu Filharmooniaorkestris, Soome Rahvusooperi sümfooniaorkestris, Soome Raadio Sümfooniaorkestris ja Concerto Budapestis ning osalenud Norra Rahvusooperi sümfooniaorkestri, Helsingi Linnaorkestri, Tapiola Sinfonietta, Kammerorkestri Avanti! ja mitmete teiste orkestrite koosseisudes. Ta on arvukate konkursside laureaat.

Kontsert "Fööniksi pisarad" 9. oktoobril Estonia Kontserdimajas toimub Tõnu Kaljuste algatatud "Kõrvaringi" kontserdisarjas.