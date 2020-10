Triin Metsla: "Shezad tegeleb kohaspetsiifiliste keskkonnaprobleemidega."

Näituse ühe kuraatori Triin Metsla sõnul pole näituse "Leviaatan: Paljassaare peatükk" autor mitte ainult kunstnik, vaid ka keskkonnaaktivist ja uurija. "Ta läheb ühte kohta, tutvub kohalike teadlastega ja on silmitsi just nende kohalike keskkonnaprobleemidega. Eesti puhul on väga huvitav ökoloogiline keskkond, mida uurida, Läänemeri."

Ka Metsla ise leiab, et keskkond on kunstis tähtis teema. "Kunsti ja kultuuri roll on ühiskondlikult kaasa rääkida ning aeg on selliseks näituseks sobiv."