Stevie Nicks avaldas üle kuue aasta taas uut muusikat

Stevie Nicks avaldas pärast kuueaastast pausi uue singli "Show Them the Way", kus teeb trummidel kaasa Dave Grohl ja millele ilmub reedel ka muusikavideo filmi "Almost Famous" režissöörilt Cameron Crowe'ilt.

Nicks rääkis, et ta sai inspiratsiooni "Show Them The Way" kirjutamiseks, kui nägi enne USA 2008. aasta presidendivalimisi unes ühte vana unenägu, kus kujutas end selliste poliitikute ja aktivistide seltskonda nagu Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, John Lewis ja Bobby Kennedy ning otsustas selle väljamõeldud mälestuse muusikasse panna.

Loo produtseeris Greg Kurstin, kes on varem teinud koostööd näiteks Sia, Adele'i ja Beckiga.

Karantiiniaega on Nicks veetnud oma luuletuste tõlgendamisele muusikapaladeks lootuses, et ta saab neist lõpuks salvestada täispika albumi. See oleks tema esimene sooloalbum pärast 2011. aastal ilmunud "Your Dreams'i".

Samal ajal on kaheksakordne Grammy-võitja teinud ka kümme lugu uue teleseriaali jaoks, mis räägib keldi jumalast Rhiannonist, mis inspireeris ka Fleetwood Maci 1973. aasta samanimelist hittlugu. Nicks loodab sarja peaossa värvata Harry Styles'i, kellega ta on aastate jooksul teinud ka korduvalt koostööd.