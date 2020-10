Berit-Bärbel Rebase isikunäituse keskmes on tühjus ja tühisus

Näituse tuum on näituse kirjelduse järgi tühjusele ja tühisusele pühendanud altarid ning ausambad Tallinnas, Tartus ja Viinis.

"Need nukrad vaikelud puudutasid mind, helisesid samas helistikus ning ei lasknud mul mööduda. Midagi on kontekstist ja reaalsusest välja rebitud. Varastatud, lõhutud, minema uhutud, mõranenud, kulunud, kadunud, ununenud," rääkis Berit-Bärbel Rebane.

"Õilistatud hetkedele lisaks on näituse osa fotosid embavad raamid. Paljud neist on päästetud teise ringi poodide alumistelt riiulitelt. See on minu mängumaa, kus prügist saab varandus, puudumisest märguand ning igast märgist fantaasiat käivitav juhtlõng."

Berit-Bärbel Rebane (1985) on õppinud Tartu ülikoolis ajakirjandust ja suhtekorraldust ning Tallinna ülikooli ja Eesti kunstiakadeemia ühisel õppekaval kunstiõpetajaks. Peamised meediumid on foto, readymade ja installatsioon. Teemad aga loomingulised protsessid, eksistentsiaalsed nullpunktid, sotsiaalsed filtrid, taaskasutus ja taaskäivitumine. Kunstnikul on olnud alates 2017. aastast üheksa isikunäitust ja alates 2016. aastast 14 grupinäitust.

Suvel esitles Rebane galeriis Positiiv oma esimest kuraatoriprojekti "Ahastusest ahaani", mille kontseptsiooni keskmes olid isiklikest madalseisudest üle saanud loovinimeste edulood.

Näitus "Olematu ilu" on avatud galeriis Positiiv (Roo 21a Tallinn) 13.–30.10.2020 tööpäevadel kell 12–18, muul ajal kokkuleppel: kristel@positiiv.ee