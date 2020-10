"Tärkav.VaskID" kontserdil kõlavad esmaettekanded puhkpilliorkestrile

Puhkpilliorkestri muusika on Eestis umbes 200-aastase ajalooga. Valdkond on saanud laulupeo toel palju hoogu, hetkel tegutseb Eestis umbes sadakond kollektiivi. Projekti raames saab valdkond Eesti mõistes väga olulise tõuke — kõlab kaheksa esmaettekannet sümfoonilisele puhkpilliorkestrile, kellele siinmail eriti uut muusikat ei kirjutata.

Esmaettekandes kõlavad Paul Danieli "Ümberpöördumatu", Tõnis Leemetsa "Noodilood", Hanna Kata Norma "Marss", Marcelo Politano "Atlantic Wandering", Andrea Sordano "Śūnyatā", Eino Tambergi "Concertino trompetile ja puhkpillidele op 129" (Eesti esmaettekanne, solist Indrek Vau), Davide Umbrello "Valged ööd" ja Pärt Uusbergi "Süit vanadest tantsudest".

Kontserdil esineb Politsei- ja Piirivalveorkester, solist Indrek Vau (trompet), dirigent Hando Põldmäe.

Et valdkondlikus mõttes on tegemist erakordse ettevõtmisega, siis maastiku esile tõstmiseks ja avamiseks on kontserdi eel ja vaheajal võimalik tutvuda nii kõigi kontserdil kõlavate kui ka Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi välja pandud ajalooliste partituuride/käsikirjadega. Valitakse publiku lemmik ning kontserdi lõpus kuulutatakse välja rahaline autoripreemia, mille annab üle Eino Tambergi lesk Maire Tamberg. Õhtu kulgu juhivad helilooja Liisa Hirsch ja trombonist Johannes Kiik.

"Tärkav.VaskID" kontserdil on kokku saanud kaks projekti: ühelt poolt EMTA kompositsioonitudengite projekt ühele kutselisele koosseisule uudisloomingu kirjutamiseks ning teisalt Puhkpillimuusika Koja algatatud valdkondlik arendusprogramm, mis on inspireeritud tärkava koorihelilooja programmist "Sahtlist saali". Kontserti korraldavad Puhkpillimuusika Koda, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vabaloomingu osakond ning Politsei- ja Piirivalveorkester.