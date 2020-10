Otseülekanded tulemas: Hõimupäevad digisillal

15. oktoobril algavate Hõimupäevade hüüdlause on: "Tee akkuna avõõ* ehk kohtume digisillal". ERR-i kultuuriportaal kannab sündmusi üle.

"Aeg on selline, et me kõik oleme rohkem või vähem sunnitud veebis laulma, jutustama ja arutlema," ütlevad korraldajad.

Tähtsündmustest näeb kultuuriportaalis otseülekandeid. Neist esimene, konverents "Hõimurahvaste emakeeled ja küberruum" peetakse reedel 16. oktoobril kell 14 Tallinnas Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.

Hõimupäeval, 17. oktoobril kell 16 kõlab Tartus Eesti Rahva Muuseumis pärimusmuusikakontsert "Tee akkuna avõõ", kus esinevad Eestis tegutsevad soome-ugri folklooriansamblid ja ka seekordne ainus väliskülaline ansambel PásztorHóra Ungarist. Hõimupäevade sündmustesarja tasuta peakontserdi lavastab Kadi Haamer. Ülekanne kultuuriportaalis.

Kolmas tippsündmus on kontsertlavastuse "Soome-ugri maastikud" eriettekanne pühapäeval, 18. oktoobril kell 17 Tallinnas Vaba Lava teatrikeskuses. Õhtu lavastavad Anne Türnpu ja Eva Koldits. Üles astuvad segakoor Vox Populi ning soome-ugri rahvaste lauljad ja erinevad muusikalised kooslused.

Hõimupäevad 2020 kavas on mitmed väiksemadki kontserdid. Neljapäeval, 15. oktoobril selgub Kultuurikohvikus, kuidas leiavad ühise kõlaruumi mari, udmurdi ja jaapani pärimusmuusika. Üle mitme aasta jätkub ka "Hõimurahvaste klassika" sari, kus kolmapäeval, 28. oktoobril musitseerivad Tallinna Keelpillikvartett ja pianist Diana Liiv.

Hõimupäevadele pühendatud kirjanduslik kolmapäev Kirjanike Liidu Musta laega saalis toimub kolmapäeval, 14. oktoobril kell 18 ja kannab nime "Hõimupäevade smugritrall". Sellel esinevad korraldajate sõnul "laulikud-luuletajad, kes ajavad etnofuturismi õilsat asja ja hõimurida tänapäeva Eesti ühiskonnas".

Oktoobrikuises Hõimuklubis 21. oktoobril räägitakse, mida uut soome-ugri rahvaste kujunemisloost on päevavalgele tulnud tänu Tartu Ülikooli geneetikute ja ajaloolaste ühisele uuringule.

Tavapäraste filmiseansside asemel soovitavad Hõimupäevade korraldajad digikultuurile pühendatud aastal külastada ERR-i voogedastuskeskkonda Jupiter, kus Hõimupäevadele loodud leheküljel avaneb rikkalik valik tele- ja raadiosaateid ning dokfilme. Neist vanimad pärinevad aastast 1936. "Soovitusnimekirja luues oli meil endilgi põnev jälgida, kuidas soome-ugri rahvaste eluolu käsitlemine on ajas muutunud ja millise sõnastuses on seda eri aegadel tehtud," kommenteerisid korraldajad.

Vikerraadiost saab 19.- 25. oktoobril kuulata hõimurahvaste muinasjutte. Õhtujutt algab nagu ikka kell 20.50. Kõiki lugusid saab hiljem kuulata Jupiteri keskkonnas.

Uuendatud on Fenno-Ugria videovaramut, mille Youtube-kanalil saab kuulata ja vaadata hõimuklubide loenguid ja soome-ugri rahvaste ansamblite ülesastumisi, mis on jäädvustatud nii varasematel hõimupäevadel kui Fenno-Ugria õhtul festivalil Tallinn Music Week.

Hõimupäevadel on soome-ugri teemalised rändnäitused jõudnud mitmele poole Eestis. Tallinna on huvitavad näitused üles pannud Folkloorinõukogu ja Ungari Instituut. Täpsema ülevaate leiab Hõimupäevad 2020 näituste kavast.

Hõimupäevade sündmusi jagub kohalike korraldajate eestvedamisel ka Pärnusse, Põlvasse, Rakverre, Jõhvi ja muidugi soome-ugri kultuuripealinna 2021 Abja-Paluojasse.

*Vadjakeelne väljend, mis eesti keeles tähendab: tee aken lahti! Väljendi lihtsuse ja mitmetähenduslikkuse tõttu sai sellest seekordsete Hõimupäevade tunnuslause.