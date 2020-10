Stella Chiweshe oli 1980ndatel ja 1990ndate alguses silmapaistev maailmamuusikatäht. Hüüdnime "Mbira Kuninganna" kandev muusik on eelkõige tuntud oma koduriigi hõimu Shona traditsioonilise pilli mbira dzavadzimu mängijana. Seda pilli oma koduriigis õppides ja mängides ei riskinud naine mitte ainult jäiga ühiskondliku hukkamõistu, vaid ka pideva vahistamishirmuga. Seepärast on ta ka üks väheseid Zimbabwe naisi, kes seda pilli valdab ja meisterlikult mängida oskab.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse programmijuhi Leana Vapper-Dhoore sõnul on Stella Chiweshe endiselt uskumatult võimas ja ülimalt hingestatud esineja ning sugestiivne laulja. "Tema lood räägivad vabanemisest ja spirituaalsetest kogemustest, mida on edasi antud põlvest põlve. Tema kontsert on aja- ja kultuuriränne igale kuulajale," rääkis Vapper-Dhoore. "Oleme sel aastal suurt puudust tundnud autentsetest välisesinejatest ja teiste kultuuride pärimusmuusikute live-kontsertidest. See, et meil õnnestus keset sügist ja hooaega hetketingimustes kohale tuua särav nimi maailmamuusika ringkonnast, on meie jaoks väga suur asi," lisas ta.

Stella Chiweshe on mitmel korral üles astunud WOMAD festivalil, salvestanud kahel korral John Peeli sessiooni ja mänginud korduvalt John Peeli raadiosaates BBC 1 kanalil. 2018. aasta septembris andis Glitterbeat välja Stella Chiweshe kauaoodatud uue albumi "Kasahwa", mis on tema varaste Aafrika singlite kogu.

Praegu elab Stella Chiweshe Saksamaal. Viljandisse jõuab ta aga Lätist, kus annab kontserdi 17. oktoobril.