Tõnis Leemets: labajalatantsude tekstid paneksid mõminaräpparid punastama

Eestimaal on puhkpilliorkestri muusikal umbes 200-aastane ajalugu. Uudisteoseid sellele orkestriliigile kirjutatakse aga haruharva. Kaheksa esmaesitust ühe õhtu jooksul on seega eriline väljakutse nii orkestrile kui ka kuulajatele.

"Üldiselt kontsertidel võetakse kavva üks uudisteos ja maandutakse siis juba tuttavama repertuaari vahele, aga meil on kõik uued maandumised. Nii et see on väga suur väljakutse meeleoluliselt, tempolliselt, vaimselt häälestuselt, kontsentratsioonilt," rääkis dirigent Hando Põldmäe "Aktuaalsele kaamerale".

Tihti seostub puhkpillide kõla paraadi või matustega. Noored heliloojad on aga teemaderingi jõuliselt laiendanud, nii on näiteks Andrea Sordano pala "Sunyata" insipireeritud budistlikust õpetusest.

"See teos on kuulaja jaoks nagu rännak, kus ta küsib endalt, mis kõik meie ümber tegelikult tähendab. Budismi õpetuse kohaselt, kui me küsime endalt, mis meid ümbritseb, siis lõplik vastus on, et tühjus," selgitas Sordano.

Tõnis Leemetsa "Noodilugudes" põimub aga eesti labajalatants tsitaatidega Ravelilt, Stravinskilt, Gerschwinilt ja Heino Ellerilt.

"Labajalad on väekad tantsud, mida mitte ainult ei tantsitud, vaid neile on tehtud ka palju tekste. Tekstid on sellised, et kohati nad paneksid punastama ka mõminaräppari, et vanarahvas ikka väga otse ütles, kes mida kellega ja kuidas tegi: ilusti, kenasti neli-viis korda järjesti. Ma mõtlesin, et paneks selle pikantsemasse rütmi konteksti ka selle labajalavalsi teema," rääkis Leemets.

Kuue eesti muusikaakadeemia kompositsioonitudengi loo kõrval kõlavad ka Eino Tambergi ning Pärt Uusbergi teoste esiettekanded. Uudisloomingu kontsert algab neljapäeva õhtul kell 19 Muusikaakadeemia suures saalis. Kontserdi lõpus antakse üle rahaline autoripreemia ning publikupreemia.