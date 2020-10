Tartu laste- ja noortekirjanduse festivalil kuulutati välja luulevõistluse võitjad

Festivali raames toimuva omaloominguvõistluse teeb muu hulgas eriliseks see, et luulevõistluse žüriid koosnevad kooliõpilastest (kahe noorema vanuseastme puhul) ja Tartu Ülikooli tudengitest (gümnaasiumiastme tööde puhul).

Auhinnad anti välja kolmes vanusastmes. 4.–6. klassi õpilaste tekstidest hindas žürii parimaks Mia Marta Müürsepa luuletuse "Hea mõte!". "Oma lihtsuses ja stiilipuhtuses väga mõjuv luuletus, mis võiks inspireerida nii suurt kui väikest lugejat oma aususe ja siirusega," kommenteerisid luuletust žüriiliikmed. Teise koha pälvis Helena Kadaja luuletus "Toad" ning kolmanda Emma Teele Oole luuletus "Tähesadu". Eripreemia anti Kirke Miina Tegovale luuletuse "Kõnnin vaikselt tänaval" eest.

7. –9. klassi õpilaste võistlustööde seast pidas žürii parimaks Carolin Raukase luuletust "Ma seisan, ma kuulan, ma vahin". "Väljapaistev, peaaegu et eeposlikult mõjuv luuletus, millesse on ülima tundlikkusega põimitud õppimine, arenemine, mõistmine ja andestus," iseloomustas žürii võidutööd. Teise koha sai Säde Einasto luuletusega "Siin raba kidurate mändide vahel" ning kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama Eva Maria Raudnask luuletusega "Männipuude ja küngaste vahelt" ning Eliise Kaup luuletusega "Vabaduse tähendus".

Gümnaasiumiõpilaste konkursitöid hinnanud Tartu Ülikooli tudengid hindasid tugevaimaks Kaisa Linna luuletuse "Riia mnt tolm". "Selle teksti hääletas žürii kõhklemata ja üksmeelselt parimaks. See eristus teistest luuletustest oma küpsuse ja osava sõnakasutusega. Igaüks, kes Riia maanteed pidi on kõndinud, mõistab luuletust veel mingil erilisel tasandil. Tundlik, ajakohane, meeldiv. Näeme luuletajas suurt potentsiaali." Teise koha pälvis Noora Jatta Alp luuletusega "Tal kombeks on hilja jõuda" ning kolmanda Emma Kruusmäe luuletusega "Põgenenu"". Žürii andis välja ka "Rohelise banaani eriauhinna" Reijo Roosi luuletusele "Toorelt". Žürii sõnul oli selles "mitmeid mõnusvalusaid tähelepanekuid meie tänapäevast, samas ka ausat pilku lihtsalt õpilaseks olemisele".

Festivali korraldajad soovivad õnne võitjatele, julgustavad kõiki osalejaid edaspidigi kirjutama ja muidugi ka pidevalt lugema ning tänavad žüriiliikmeid.

Videosalvestust festivali avamisest, kus kõlas autorite esituses ka osa auhinnatud luuletusi, on võimalik vaadata kirjanduslinna Tartu YouTube'i kanalil.