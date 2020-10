Kristiina Poska orkestrikavades on ettekandel eesti heliloojate muusikat

Läinud hooajal 2019/20 sai Kristiina Poskast Belgias Gentis resideeriva Flandria Sümfooniaorkestri peadirigent. Esimese seekordse kava juhatas ta 20. augustil, mil avanumbrina kõlas Erkki-Sven Tüüri "Insula deserta" – see kontsert mängiti veel publikuta saalis Gentis. Järgmistel kontsertidel Belgias, aga ka esinemistel külalisdirigendina Soomes ja Lätis, on tal ettekandel Arvo Pärdi, Heino Elleri ja Liisa Hirschi orkestrioopused.

Kristiina Poska missioon pakkuda publikule võimalusel Eesti muusikat on ilmne. Flandria Sümfooniaorkestri (Symfonieorkest Vlaanderen) kontserdid on nüüdseks käima läinud kadestamisväärse hooga.

1.–5. septembril mängiti pisut lühemat kava Brügges (kaks kontserti), Gentis (kuus kontserti, esimene neist vastrenoveeritud oma saali avamisel), keskseks Schumanni Tšellokontsert Johannes Moseriga solistina, kes enne mitmeid hilisemaid tunnustusi võitis Moskvas 2002. aastal Tšaikovski konkursil II preemia. 13. septembril juhatas Poska sama kava viimasena ka Antwerpenis.

Oktoobrikuud alustas Kristiina Poska Tampere Filharmoonia orkestri ees Soomes, kus ta avas õhtu meie noorema põlve helilooja Liisa Hirschi palaga "Threshold" ("Lävi").

Jõudnud tagasi Belgiasse, toob ta oma orkestri publiku ette uue kavaga, kus on ettekandel koguni kaks Eesti teost: Heino Elleri "Kodumaine viis" ja Arvo Pärdi "Fratres", solistiks viiulil Emmanuel Tjeknavorian, Helsinki Sibeliuse konkursi laureaat; selles kavas on veel Beethoveni Sümfoonia nr 7. Need kontserdid on toimunud alates 6. oktoobrist: Eindhoven, Brügge (2), Gent (2), Roeselare, Antwerpen (2). Kui igal kontserdil kõlab kaks meie teost, on see kokku juba 18 Eesti muusika ettekannet(!). 17. oktoobri viimane kontsert selle kavaga Zwanebergis Heist-op-den-Bergi teatris kuulutab pidulikult orkestri uue hooaja algust. Tundub, et uue peadirigendi ja tema orkestri vahel valitseb tõeline vastastikune muusikavaimustus.

Oktoobrikuu lõpul dirigeerib Kristiina Poska ka Riias. Ta on kutsutud juhatama Balti muusikafestivalil Läti Rahvuslikku Sümfooniaorkestrit. Lätlaste esinduslikus Suure Gildi saalis on 30. oktoobril kavas avanumbrina ka Liisa Hirschi sama pala, Tšaikovski 1. klaverikontserdi solistiks tuleb leedu pianist Lukas Geniušas, ettekandel on veel Sibeliuse Teine sümfoonia.

Jätkuvalt juhatab Kristiina Poska Beethoveni aastal tema sümfooniaid, novembris (alates 15. novembrist) mängib ta oma Flandria orkestriga Sümfooniat nr 1 kokku üheksal kontserdil: Antwerpen, Brügge, Charleroi, Gent, ja viimaseks 22. novembril dirigentide ihaldatud Amsterdami Concertgebouw' suures saalis Hollandis.

Flandria orkestril on erakordselt suur koormus, pole harvad päevad, kus samas saalis antakse kaks kontserti. Rääkimata peadirigendist, kes vahepeal ka mujal juhatab. Septembrist novembrini dirigeerib Kristiina Poska kokku 30 kontserti Belgia kõrval veel Soomes, Hollandis ja Lätis. Polnud ju ammu, kui Kristiina Poska nimetati rahvusvaheliselt hõivatuimaks naisdirigendiks (Bachtrack, 2016). Veel on olnud plaanis detsembri algul Oregoni Sümfooniaorkestri kontserdid Portlandis, kus olid plaanis Helena Tulve teose "Anastatica" USA esiettekanded.

Kristiina Poska on peadirigendina rõõmus, et sellal, kui viiruse tõttu Gentis oma kodusaalis kontserte ei toimunud, sai nende saal Muziekcentrum De Bijloke põhjaliku uuenduskuuri. Ida-Flandria pealinna Genti on sel sügisel Eesti muusikaga lausa õnnistatud, sest 22.–24. septembril tehti Genti kahes katedraalis ka Arvo Pärdilt tellitud uue kooriteose "Für Jan van Eyck" esiettekanne ning kokku kaheksa esitust, maestro Philippe Herreweghe juhatamas oma kuulsat ansamblit Collegium Vocale Gent.