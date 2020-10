Novembrist jõuavad kontserdisaali Mozarti "Requiem" ja Beethoveni "Missa solemnis"

Päev hiljem toimub pealinnas Tallinna Kultuuriameti toetatud tasuta kontsert. 2. ja 3. detsembril tähistatakse mõlemas linnas Beethoveni suurteose "Missa solemnise" kontsertidega helilooja peagi kulminatsioonini jõudvat 250. sünniaastapäeva.

Kontsertidel teeb kaasa rahvusvaheliselt kõrgetasemeline solistideansambel. Mozarti "Requiemi" laulavad solistidena Yena Choi (sopran), Helen Lepalaan (metsosopran), Oliver Kuusik (tenor) ja Olari Viikholm (bariton).

Beethoveni "Missa Solemnises" teevad kaasa Yena Choi (sopran) ja Helen Lepalaan (metsosopran) ning esmakordselt liituvad solistideansambliga Lothar Odinius (tenor) ja Lisandro Abadie (bass-bariton).

Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on aastaid ühiselt kontserte andnud. Neid on kutsutud esinema paljudele lavadele Austraaliast Põhja-Ameerikani, sh New Yorgi Carnegie Halli, Pariisi Filharmooniasse ning viimati Hamburgi Elbphilharmonie'sse.

Mõlema kollektiivi asutaja Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestridirigent. Tema tööd on korduvalt esitatud Grammy nominendiks ning ta on pälvinud 2014. aastal Grammy auhinna.

Kontserdid toimuvad:

1. novembril kell 19 Mozarti "Requiem" Tartu Pauluse kirikus

2. novembril kell 22 Mozarti "Requiem" Tallinna Kaarli kirikus kirikus

2. detsembril kell 19 Beethoveni "Missa solemnis" Tallinna Kaarli kirikus kirikus

3. detsembril kell 19 Beethoveni "Missa solemnis" Tartu Pauluse kirikus kirikus