Andrus Kivirähk: Draamateater on see üksus, kuhu arvan ennast kuuluvat

Draamateatrit peab kirjanik Andrus Kivirähk oma koduteatriks. "Esimene lavastaja, kes mind siia vedas, oli Mati Unt," rääkis Kivirähk. Mati Undile saatis kirjanik oma näitemängu "Jalutuskäik vikerkaarel". Tänaseks päevaks on Kiviräha tekstidel põhinevaid lavastusi Draamateatris esietendunud juba seitseteist.

"Kirjanik on ju selline üksik hunt, kes istub kodus ja klõbistab arvutil, aga vahel on igatsus kuuluda mingisugusesse suuremasse üksusesse. Draamateater ongi see üksus, kuhu arvan end kuuluvat," rääkis Kivirähk, kes seostab paljusid oma elu kõige tähtsamaid hetki just Draamateatriga.

Istudes saatejuhiga puhvetis, meenutab Kivirähk, et kui tema teatrisse tuli, siis käis põhiline elu pärast etendust alumises puhvetis. "See oli lahti nii kaua kui inimesed tahtsid seal istuda ja istutud on seal väga kaua." Samas pidi ta tõdema, et viimasel ajal on komme pärast etendust puhvetisse minna üldse ära kadunud. "Sellest on kahju," ütles Kivirähk. "Ma saan aru, et joomine pole hea, aga vahel võiks ju pärast etendust istuda ja juttu ajada, see käib teatri juurde," arvas ta.