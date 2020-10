Laste ja noorte muuseumifestival "Avatud mänguväljad" innustab lapsi mängima

Selleaastase teema "Ajahäkkerid" inspiratsioon pärineb nii Eesti Rahvajutu teema-aastast kui ka Digikultuuriaastast. Digikultuuriaastale kohaselt on paberkandjal mängujuhiste kõrval sel aastal olemas ka nutimängud.

Festivalil osalevad lastemuuseum Miiamilla, Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, Tallinna linnamuuseum, fotomuuseum, Peeter I maja, Eesti ajaloomuuseumi filmimuuseum, Eesti tervishoiu muuseum ja rahvusarhiivi filmiaarhiiv.

Koroonaviiruse leviku tõttu festivalil kindlat lõpukuupäeva ei ole. Nutimänge on võimalik mängida kuni 20. juulini 2021 ja paberkandjal mänge nii kaua, kui vastavad näitused on muuseumis üleval.

Nutimänge saab mängida oma seadmest, mis muudab muuseumikülastuse mugavamaks ja ohutumaks. Nutimängud on kättesaadavad LoQuizi äpis, mille saab alla laadida Google Play's või App Store'is. Mängu saab avada muuseumis kohapeal QR koodi abil. Nutimängus vastuste leidmiseks peab laps muuseumikeskkonnas – mõne mängu puhul ka õues – ringi liikuma ja asju uurima.

Mängud on loodud kolmele vanuseastmele:

Roheline mänguväli – lõbus ja haarav mänguväli, mis on jõukohane 4–7aastastele;

Punane mänguväli – tähelepanelikkust ja kaasamõtlemist nõudev mänguväli 6–11aastastele, nooremate puhul sobib läbimiseks koos vanema saatjaga;

Sinine mänguväli – mänguväli 8–14aastastele on kõige põnevam, kuid veidi keerulisem käsitletud teema ja sisu sügavuse tõttu.

Mängujuhised leiab muuseumis kohapeal ning need on tasuta. Näitustele pääseb muuseumipiletiga. Festivali paralleelprogrammi raames saab osaleda ka töötubades ja teemapäevadel. Tasuta mängud on rahvusarhiivi filmiarhiivis ja Kadrioru pargis algusega Peeter I maja juures.