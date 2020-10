Ameerika produtsent Machinedrum (Travis Stewart, tuntud ka kui Syndrone ja Tstewart) pakub Suurbritannia seiklusliku plaadifirma Ninja Tune alt oma üheksandal albumil heliretke läbi erinevate spektrite. Plaat algab reivilainel, murdub kaasaegseks rnb'ks, katsetab räpi ning pehme träpi sfääres, kompab piire eksperimentaalhiphopi instrumentaalidega ning laskub sügavate lainete saatel hüpnotiseerivaks trummiks ja bassiks. Osavalt valitud kaasartistid nagu Chrome Sparks, Rochelle Jordan, Mono/Poly, Jesse Boykins III, Freddie Gibbs, Sub Focus jt annavad juurde oma aktsendid.

Kuigi Machinedrum elab ja loob Los Angeleses, kaldub ta käekiri pigem briti koolkonna poole, kus bassiliinid on sügavad ja sünged, kuid pealpool on tunda avarat pehmust ning magusat melanhooliat. Pole siis ime, et Ninja Tune ta oma tiiva alla võttis.

Võrreldes eelmise albumiga "Human Energy" on "A View Of U" terviklikum ja loogilisema struktuuriga, mis muudab kuulamise sujuvaks ja meeldivaks kogemuseks. Machinedrum on alati žanrite vahel seigelnud, kuid virvarrile vaatamata kõlab plaat kenasti kokku. Tapeedilaadseks tagaplaanilooks jääb ehk "Spin Blocks", mis proovib tabada värskeid trende hiphopis, kuid Fatheri esitus jääb lahjaks. Ehk ongi see vajalik puhkepaus intensiivsete pärlite keskel? Enamus lugusid sel albumil on omaette kunstiteosed.

Avapala "The Relic" on täiesti uskumatu algus ühele albumile, kulmineerudes bassiseks reivibängeriks ja purunedes siis Rochelle Jordani sametiseks lauluks, võtab siis uue hoo ja moondub veel siidisemaks rajaks "Star", mida kaunistab Tanerélle'i hääletämber. Rääkimata lugudest "Wait 4 U" ja "Sleepy Pietro", mis on Põhja-Londoni dnb-stiilis ujuvad kõrvaussid, meenutades dBridge'i, Alix Perezit või Instra:Mentalit. Särab atmosfääriline träkk "1000 Miles", mille kirjeldamiseks võiks piiluda Synkro ja Indigo hingestatud loome poole, just nii eepiline ongi. Võib-olla väikseks komistuskiviks võiks pidada pala "Kane Train" räppari Freddie Gibbsiga, mis on iseenesest tore, kuid sobinuks pigem albumi lõpuossa.

Machindrumile omane glitch hop peegeldub hästi instrumentaalpalades "Inner Eye" ja "Ur2yung", mis viivad tema juurte juurde.

"A View Of U" on põnev teos, kus iga kuulamisega avaneb uusi muusikalisi külgi. Ilmselt võrgutab plaat paljusid, kes ei pruukinud Machinedrumiga varem tuttavadki olla.