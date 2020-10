Tartus saadab ettelugemise päeval sillaületajat luule

Teisipäeval kõlavad terve päeva jooksul igal veerandtunnil kell 7–22 Kaarsilla ületajatele linnakirjanik Carolina Pihelgase valitud luuletused nii eesti kui ka välisautoritelt. Tekstidele andsid hääle Ardo Ran Varres ja Maria Taimre-Varres.

Nii ühineb UNESCO kirjanduslinn Tartu rahvusvahelise ettelugemise päeva tähistajatega, pöörates tähelepanu ettelugemise rollile eriti laste, aga ka täiskasvanute seas. "Lugemine on puhas rõõm – raamatud on kingitused, mis toovad ellu sära ja särtsu, teadmisi ja uusi maailmu. Aga eriti nauditav on see, kui keegi loeb ette – hääl lisab kirjutatud sõnale sügavust ja meeldejäävust, fantaasia hakkab lendama ja haarab kaasa," ütles linnakirjanik Carolina Pihelgas. Ettelugemise seost mõtlemis- ja kujutlusvõime ning kuulamisoskuse arenemisega näitavad ka teadusuuringud.

"Kaarsillal kulgejat kutsutakse vaatama rändlindude lendu nagu Aleksander Suumani luuletuses, vaatama Jaan Kaplinski moel vaikivat vett ning mõtisklema eriolukorra üle oma elus, nagu seda on teinud Ene Mihkelson. Võib-olla jääb mõni mõte kõrva ja haakub, muudab sammude rütmi või tekitab seoseid," selgitas Pihelgas.

Eestis tähistatakse ettelugemise päeva Lastekirjanduse Keskuse algatusel juba 1994. aastast ning sellega on ühinenud paljud koolid, lasteaiad ja raamatukogud üle Eesti. Kaarsillal kõlanud luulega saab edaspidi tutvuda Luuleleiu blogis.

Katkend sillal kõlavast Ene Mihkelsoni luuletusest:

"Põis on tühi ja põsk on täis

hoolsalt praetud kuivikuid On

eriolukord mis harva elus tulnud

ette Sa vaata vette"