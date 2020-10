Tallinna Linnateater, kelle peamiseks mängupaigaks Laia tänava teatrikompleksi ümberehituse ajal saab Salme kultuurikeskus, alustab oma teatritegevuse kolimist Salme tänavale esietendusega. 24. oktoobril tuleb kultuurikeskuse suurel laval välja Diana Leesalu lavastus "Nad tulid keskööl". Mark Hayhursti 2014. aastal kirjutatud näidend põhineb tõestisündinud lool ja jälgib noore juudi advokaadi Hans Litteni keerulist saatust Hitleri-aegsel Saksamaal.

1931. aastal kutsus Hans Litten advokaadina kohtusse tunnistajaks toona alles võimu poole pürgiva Adolf Hitleri ja pinnis teda seoses natsipartei baasil asutatud rünnakrühma Sturmabteilung ehk nn pruunsärkide vägivallategude mahitamisega. Litteni ristküsitlus pani Hitleri nii poliitiliselt kui ka isiklikult ebamugavasse olukorda ning pärast Hitleri võimuletulekut alanud arreteerimislaine käigus oli Litten üks esimesi, kes vahistati.

Hayhursti näidend jälgib "Hitleri isiklikuks vangiks" kutsutud Hans Litteni edasist elukäiku erinevates vanglates ja koonduslaagrites ning Hansu ema Irmgard Litteni pingutusi oma poja päästmiseks. Hayhursti näidend on austusavaldus inimväärikusele ja sisemisele vabadusele, mida Hans Litten suutis endas alal hoida kõige rängemateski oludes.

Lavastaja Diana Leesalu on öelnud, et teda köitis Mark Hayhursti näidendi juures nii liigutav lugu Littenite elusaatusest kui ka viis, kuidas autor seda edasi annab. Salme kultuurikeskuse itaalia tüüpi lava pakub Leesalu sõnul avaramaid võimalusi vaatemänguks kui Laia tänava teatrikompleksi tunduvalt väiksemad saalid. Samas on suure saali eeslava Linnateatri lavastuste jaoks pikemaks ehitatud, mis tähendab, et näitlejad on toodud publikule tavalisest lähemale.

Kunstnik Jaagup Roomet, kes on Linnateatri jaoks varemgi mastaapseid lavakujundusi loonud, kinnitas, et lähtus kunstnikutöös 1930. aastate brutalistlikust arhitektuurist ja paljude erinevate tegevuspaikade paikapanek oli kui malemäng, mis nõudis kõvasti nuputamist. Omaette väljakutseks oli ka ajalooliselt täpsete kostüümide hankimine.

Hans ja Irmgard Littenit mängivad Priit Pius ja Anu Lamp, teistes rollides astuvad üles Linnateatri näitlejad Argo Aadli, Kalju Orro, Indrek Ojari, Egon Nuter ja Tõnn Lamp ning külalistena Aksel Ojari, Egert Kadastu, Ando Tammsaar, Jarko Rahnel, Joonas Eskla, Margus Mänd ja Kristiina Jalasto või Ingrid Noodla. Lisaks Diana Leesalule ja Jaagup Roometile kuuluvad meeskonda helilooja ja muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres, valguskujundaja Rene Liivamägi, helikujundaja Arbo Maran ja videokujundaja Lauri Urb. Näidendi tõlkis Triin Sinissaar.