Maaja Vadi: "Geograaf ja saar" on õpetlik vaatamine ka eestlastele

Filmist "Geograaf ja saar" saadud emotsioone jagas Tartu Ülikooli teadur Maaja Vadi, kes on sarnaselt filmipeategelasele Philippe Pelletierile uurinud väikesaarte kogukondade käitumist olukorras, kus välisjõud võivad etnilise saarekultuuri hävitada.

"See oli film, kus tekkis kolm korda selline tunne, et ma olen samu mõtteid mõelnud või kogenud, vaatamata sellele, et me mitmes mõttes erineme," sõnas Vadi.

"Mulle meeldis väga, kuidas ta rääkis saarelisusest. Tema vaade või delikaatne viis näidata, kuidas inimesed saare peal elavad ja millised on nende mured, oleks õpetlik ka Eestis vaadata." Eestis on Vadi sõnul sama probleem.

"Geograaf ja saar" on ETV2 eetris teisipäeval, 20. oktoobril kell 20.00. ERR-i kultuuriportaali vahendusel saab filmi aga vaadata juba praegu.