Berliini muuseumisaarel rünnati kunsti

Berliini muuseumisaare muuseumides rikuti õlise vedelikuga Vana-Egiptuse sarkofaage, kiviskulptuure ja 19. sajandi maale. Kümnetele esemetele pihustatud õlivedelik on tekitanud kahjustusi ja jätnud nähtavad plekid.

Juhtum, mida kirjeldatakse ühe suurema kunstirünnakuna sõjajärgse Saksamaa ajaloos, leidis aset 3. oktoobril, Saksamaa taasühinemise aastapäeval, kirjutab BBC.

Saksamaal on spekuleeritud, kas vandaalide puhul võis olla tegemist paremäärmusliku vandenõuteoreetiku pooldajatega. Vandenõuteoreerik Attila Hildmann on väitnud, et ühes viiest muuseumist, Pergamoni muuseumis, asub "Saatana troon".

Berliini kriminaalpolitsei avalikustas rünnaku üksikasjad alles 20. oktoobri hilisõhtul, 17 päeva pärast juhtumit. Politsei ütles Der Tagesspiegeli veebisaidile, et uuris rünnakut mõnda aega, "kuid ei teinud juhtumit avalikuks strateegilistel põhjustel". Uurijad on rünnaku päeval muuseumipileteid ostnud inimestega meili teel kontakteerunud.