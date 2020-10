Neitsitorni uus püsinäitus elustab tuntud Eesti kunstnike ateljeede miljöö

Neitsitorn on olnud kodu ja ateljeeruum mitmele tuntud Eesti kunstnikule. Kõige kauem, 20 aastat on seal elanud ja töötanud maalija ja portretist Paul Raud. Lühemat aega on Neitsitornis elanud mitmeid teisedki kunstnikud. Hubane näituseruum immiteeribki tornis asunud kunstnike ateljeekortereid.

"Kogu see muuseumituba, mis siin on, on kokku toodud osalt sarnastest esemetest, mis loovad sarnase miljöö, mis siin kunagi oli, ja osalt ajastu esemetega. Alates akvarellikastist kuni linnamuuseumi kogudeni," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" näituse kuraator, Tallinna Linnamuuseumi kunstikoguhoidja ja teadur Risto Paju.

Atmosfääri loomisega on kõvasti vaeva nähtud. "Palju asju tuli antiigiladudest ja värvipurk on näiteks osta.ee-st leitud. Kuigi tänapäeval kunstnikud kasutavad lõhnata tärpentiini, siis me püüdsime leida lõhnaga tärpentiini, et oleks võimalikult autentne

Selles oleme väga palju tänuvõlgu kunstnik Jaagup Roometile, kes teadis kohti, kust otsida, sest me ei saanud minna poodi ostma uut värvikarpi, meil oli tarvis kasutatud värvikarpi," selgitas Paju. "Eesmärk on, et inimene saaks ekspositsiooni kaudu teada selle paiga ajaloo kohta."

Näituse kuraatorite sõnul on ka vanalinnas palju avastamist ja uusi tahke.

"Ma rõhutaks ühte asja – see on kodu. See kodukultuur on just siin vanalinnas ka eesmärk. Näidata, et 18.–19. sajand ei saanud Tallinna linn niisama lihtsalt laieneda. Tuli võtta kasutusele endised kaitsetornid, müürid ...," kirjeldas ajaloolane ja näituse kuraator Tõnu Pedaru.

"Me oleme rääkinud, et need olid kunstnikele ateljeedeks, aga tegelikult need olid ka neile kunstnikele kodudeks," lisas ta.

Kuigi tegemist on püsinäitusega, on kuraatorite sõnul plaanis seda aegamööda veidi muuta ning ka teistele korrustele laiendada.