Mirtel Pohla: panen igasse lavastusse sisse mingi kihi endast

Teater NO99 lavastustest meenutati näitlejale tema rollisimultaani "Pekingi ooperist", kus Mirtel Pohla pidi ühe õhtu jooksul erinevaid rolle läbi mängima. Lavapartnerid panid näitleja ootamatult mingi stseeni keskele ning too pidi aru saama, mis lavastusega on tegemist ning vastavalt õige osaga dialoogist reageerima.

"See oli väga intensiivne, oli vaja sada protsenti keskenduda," meenutab Pohla. "Mõnest etendusest oli möödas mitu aastat ja ma üritasin neid tekste enne meelde tuletada," rääkis näitleja. "Laval ma jõudsin ainult reageerida ja see võttis nii läbi, et pärast ma nutsin garderoobis tükk aega. Ma ei teagi, mis see oli, aga see oli raputus. Olen ikkagi kõikidesse rollidesse mingid kihid endast sisse pannud ja seal kulmineerusid need ühes etenduses," oletas ta.

Pohla selgitas, et prooviprotsessis, mis ideaalis kestab umbes kaks kuud, tekitab ta endale skeemi mõtetest, liigutustest ja tegelase alateadvusest. "Sa lood endale tingitud reflekside süsteemi. Üks sõna toob meelde mingi mõtte, mõte toob meelde liikumise jne, tekib assotsiatsoonide rida," selgitas ta.

Kuus aastat tagasi otsustas Mirtel Pohla hakata vabakutseliseks. "Eks sellega oli ikka seotud hirm, kas ma saan hakkama ja kas on pakkumisi," meenutas näitleja ja tunnistas, et vahepeal on olnud ka selliseid hetki, kus ei tea, mis saab. Kuigi vabakutselise elu on ebastabiilsem, siis tänasel päeval näitlejal tegemisi jagub. Mirtel Pohlat saab peagi näha novembris esietenduvas lavastuses "Metsik kaart" ning uues kodumaises seriaalis "Valguses ja varjus".

Teatrist NO99 lahkus Pohla enne, kui teater oma tegevuse lõpetas. "Teen praegu samas majas proove teise lavastuse ja kollektiiviga," rääkis näitleja ja tunnistas, et emotsionaalne side majaga hakkab lahustuma. "Aga inimesed on ikkagi väga olulised," lisas ta. "Praeguses lavastuses ["Metsik kaart"] teevad kaasa Eva ja Gert vanast trupist, nendega koos mängimine on hästi äge, meil tekib ikka mingi ühine hingamine ja mõtlemine".