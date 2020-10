Vaata enne eetrit! Dagö intervjuu ja muusikavideo "OPis"

Mehed meenutavad saates Dagö algusaegu ning tunnistavad, et olid ja on teistmoodi ansambel. Peeter Rebane rääkis, et alguses, kui nende ansamblis oli veel Tiit Kikas, siis defineeris tema Dagö helikeele, ent tänseks päevaks ollakse edasi liikunud.

Esialgu tahtis ansabel endale nimeks võtta Sannikov, aga et sarnase nimega bänd oli olemas ja et Tiit elas sel ajal juhuslikult Hiiumaal, võeti nimeks hoopis Dagö. "Meid innustas seda saart ära pätsama ka Ultima Thule, mis on ju mingite teooriate järgi Saaremaa, ja ei läinudki kaua aega, kui Tõnu Kaljuste võttis Nargeni," rääkis Saatpalu.

Uue albumi tegemisega mehed ei kiirustanud, sest käsil oli muudki põnevat. 2011. aastal alustas ansambel uue koosseisuga ning katsetati erinevaid kontserdi andmise vorme. Näiteks käidi soovikontserdite tuuril, kus publik sai ise hääletada, milliseid lugusid nad kontserdil kuulda soovivad.

Mingil hetkel tekkis aga sisemine vajadus plaati teha. Plaat ise sai alguse sellest, et Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane läksid Hiiumaale, Kassari rahvamajja ning elasid ja katsetasid seal erinevaid mõtteid, millest arendati edasi terve albumitäis lugusid.

"Uus plaaditäis pole mitte millegi sarnane ja sellepärast on seda huvitav mängida," rääkis Dagö trummar Kristjan Priks uuest plaadist. Klahvpillimängija Tarvi Kull aga rõhutas, et selles on siiski sees äratuntav dagölikkus.

Vaata videot täispikkuses: