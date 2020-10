Risto Joost: "Koguöine jumalateenistus" on eestlastele olemuslikult arusaadav

Teost loetakse helilooja Sergei Rahmaninovi üheks kõige suuremaks meistritööks ning vene õigeusu kiriku muusika üheks kõige suuremaks saavutuseks.

"See teos tervikuna on üks raskemaid teoseid vokaalmuusikas ja võib olla isegi mitte ainult nooditeksti poolest. Selle teose orkestratsioon – nii nagu hääli on käsitatud, on paralleelne orkestri omale, et on kasutatud madalaid bassihääli ja mitmehäälsus läheb kohati sama värviküllaseks kui sümfooniaorkestril," rääkis dirigent Risto Joost "Aktuaalsele kaamerale".

Kontsertidel soleerivad alt Triin Ella, tenor Indrek Jurtšenko ning basso profundo Zigmars Grasis Lätist.

"See on maailma muusikaliteratuuris üks kõige eredamaid, kaunimaid, läbitunnetatumaid teoseid. Teos on kirikuslaavi keeles ja see on kõigile eestimaalastele veel olemuslikult arusaadav, ka isegi nooremale generatsioonile. Seda teost kuuleb üliharva," sõnas Joost.

Kontserdid toimuvad homme Pärnu Eliisabeti kirikus, pühapäeval Tallinna Jaani kirikus ning 1. novembril Tartu Jaani kirikus.