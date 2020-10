Kaili Viidas lavastusest "Abort": sellel sõnal on laiem tähendus kui ainult meditsiiniline

Lavastaja Kaili Viidas nimetab lavastust hümniks armastusele. "See on lugu sellest, kuidas leida oma väike õnn ja kui suur on loobumise hind, kui tahad, et asjad jääksid igavesti nii, nagu nad praegu on."

Lavastaja väitel pole sõnal "abort" üksnes meditsiiniline tähendus. "See on ka ühiskondlik nähtus, kus inimest ei võeta täisväärtuslikuna, vaid lükatakse ühiskonnast kõrvale. Jutt on õigusest olla selline, nagu ma olen ja kuidas mind sellisena vastu ei võeta."

Mismoodi armastada nii, et ma ei pea olema samal ajal ema ega siduma end perekondlike sidemetega? Kuidas hoida kahe inimese vahel tekkivat armastust elusa, energilise ja mängulisena? Kas mul on võimalus olla nii, et ma ei esita liiga palju küsimus või õigus jätta küsimustele vastamata? Ja mida see teeb minu kallima või kaaslasega? Need on Viidase sõnul mõned eksistentsiaalsed küsimused, mis lavastuses esile kerkivad.

Näitleja Nils Mattias Steinberg hindab oma rolli raskeks, aga paeluvaks. "See on romaani järgi kirjutatud näidend," rääkis Steinberg, kes kehastab lavastuses minategelast.

"Selle tüki võiks žanriliselt liigitada maagilise realismi alla, mis on minu jaoks üks sümpaatsemaid žanre. Maagilise realismi definitsioon on see, et maagilistesse asjadesse suhtutakse kui tavalistesse ja tavalistesse kui maagilistesse," seletas näitleja.

Lavastuse dramatiseering on Ott Kiluskilt ning selles mängivad veel Jane Napp, Sten Karpov, Ago Anderson ja Carmen Mikiver.